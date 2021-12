Covid, le notizie. Draghi frena su possibili nuove misure: "Nulla è stato deciso". LIVE (Di martedì 21 dicembre 2021) "Aspettiamo i dati del sequenziamento per vedere come avanza la variante Omicron", dice il premiere, che rimanda alla Cabina di regia del 23. Zingaretti impone la mascherina all'aperto nel Lazio da giovedì. L'Ema approva il quinto vaccino: è il Novavax. Negli usa 3/4 dei nuovi casi sono dati da Omicron Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 dicembre 2021) "Aspettiamo i dati del sequenziamento per vedere come avanza la variante Omicron", dice il premiere, che rimanda alla Cabina di regia del 23. Zingaretti impone la mascherina all'aperto nel Lazio da giovedì. L'Ema approva il quinto vaccino: è il Novavax. Negli usa 3/4 dei nuovi casi sono dati da Omicron

