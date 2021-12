Covid Lazio | dai richiami alle mascherine le regole per ‘Natale sicuro’

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 dicembre 2021) Al via sui social Salutela campagna, con le sette raccomandazionifamiglie in vista delle festività. Lo annuncia l’Unità di crisidella Regione. Queste le sette ‘’ per non rischiare durante le feste: se non lo hai ancora fatto, prenota velocemente il richiamo; evita assembramenti, mantieni le distanze e indossa la mascherina sempre, anche all’aperto; se organizzi e partecipi a feste casalinghe è fondamentale creare delle ‘bolle negative’, informati cioè se i tuoi ospiti e i partecipanti hanno il Green pass o un tampone negativo entro le 48 ore; arieggia spesso i locali, soprattutto in presenza di più persone esterne dal nucleo familiare; lavati e igienizza frequentemente le mani; se vai a ristorante esibisci sempre il ...