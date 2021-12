Covid, la Lombardia ha superato il milione di contagiati da inizio pandemia (Di martedì 21 dicembre 2021) La Lombardia supera il milione di contagiati dall'inizio della pandemia. La Regione fa la conta degli infettati, con l'allerta morti: 40 in 24 ore. Non accadeva dallo scorso 29 aprile. I dati ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Lasupera ildidall'della. La Regione fa la conta degli infettati, con l'allerta morti: 40 in 24 ore. Non accadeva dallo scorso 29 aprile. I dati ...

