Covid, Israele vieta i viaggi verso l'Italia e gli Stati Uniti (Di martedì 21 dicembre 2021) Israele ha aggiunto l'Italia e gli Stati Uniti alla sua 'lista rossa' dei Paesi verso i quali è vietato viaggiare al fine di combattere la diffusione della variante Omicron del Covid. Queste ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 dicembre 2021)ha aggiunto l'e glialla sua 'lista rossa' dei Paesii quali ètoare al fine di combattere la diffusione della variante Omicron del. Queste ...

