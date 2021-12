Covid Israele oggi, superati i mille contagi per secondo giorno (Di martedì 21 dicembre 2021) Oltre mille contagi di coronavirus in Israele in 24 ore, per il secondo giorno consecutivo e a causa della diffusione della variante Omicron. Lo ha reso noto il ministero della Salute israeliano, che ha dichiarato che 1.306 persone sono risultate positive al Covid-19 nell’ultima giornata e il tasso di positività è ora pari all’1,27%, il più alto degli ultimi due mesi. Inoltre sono 81 i pazienti ricoverati in gravi condizioni negli ospedali israeliani, come spiegato dal ministero della Salute. Il 76% di loro non era vaccinato, ha precisato il ministero. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) Oltredi coronavirus inin 24 ore, per ilconsecutivo e a causa della diffusione della variante Omicron. Lo ha reso noto il ministero della Salute israeliano, che ha dichiarato che 1.306 persone sono risultate positive al-19 nell’ultima giornata e il tasso di positività è ora pari all’1,27%, il più alto degli ultimi due mesi. Inoltre sono 81 i pazienti ricoverati in gravi condizioni negli ospedali israeliani, come spiegato dal ministero della Salute. Il 76% di loro non era vaccinato, ha precisato il ministero. L'articolo proviene da Italia Sera.

