Covid, Israele mette Italia e Usa in lista rossa per i viaggi (Di martedì 21 dicembre 2021) Dieci nuovi paesi, fra cui Italia e Stati Uniti, sono stati aggiunti in Israele alla lista rossa dei Paesi, dove non si può viaggiare a causa del rischio Covid. Deciso ieri dal Consiglio dei ministri, il provvedimento è stato approvato oggi dai deputati della commissione costituzionale della Knesset. Il bando ai viaggi in questi Paesi entrerà in vigore a mezzanotte e durerà almeno una settimana, riferiscono i media israeliani. I nuovi dieci paesi aggiunti alla lista rossa sono Belgio, Canada, Germania, Italia, Marocco, Portogallo, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Ungheria. Finora gli Stati Uniti non erano mai apparsi in una lista rossa israeliana. All'inizio della pandemia era stato ...

