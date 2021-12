Covid in Russia: 25.907 nuovi casi e 1.027 morti nelle ultime 24 ore (Di martedì 21 dicembre 2021) La Russia ha registrato 25.907 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore e 1.027 vittime. Lo ha annunciato il Centro di risposta federale alla pandemia, aggiornando il totale dei contagi a 10.267.719. "nelle ultime 24 ore, sono stati confermati 25.907 casi di Covid-19 in 85 regioni della Russia, inclusi 1.877 casi (7,2%) senza sintomi clinici", ha affermato il centro, aggiungendo che il tasso di aumento è dello 0,25%. San Pietroburgo ha registrato 2.075 nuovi casi di coronavirus da ieri, seguita da Mosca con 1.906 nuovi contagi e dalla regione della capitale (1.811 infezioni). Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 dicembre 2021) Laha registrato 25.907di-1924 ore e 1.027 vittime. Lo ha annunciato il Centro di risposta federale alla pandemia, aggiornando il totale dei contagi a 10.267.719. "24 ore, sono stati confermati 25.907di-19 in 85 regioni della, inclusi 1.877(7,2%) senza sintomi clinici", ha affermato il centro, aggiungendo che il tasso di aumento è dello 0,25%. San Pietroburgo ha registrato 2.075di coronavirus da ieri, seguita da Mosca con 1.906contagi e dalla regione della capitale (1.811 infezioni).

Advertising

italiaserait : Covid oggi Russia, 25.907 contagi e altri 1.027 morti - fisco24_info : Covid oggi Russia, 25.907 contagi e altri 1.027 morti: Il totale dei decessi ammonta a 299.249… - 7urz : @DavideTomasello Ora faccio come i complottisti: - max150972 : @AgilUlf900 @dellorco85 a parte vista la situazione in Russia non sarei molto tranquillo; ma si da la risposta da s… - GiuseppePisti14 : @GiovaQuez @CristinaDragani Un po’ come la Florida o la Svezia, ma anche la Russia se vogliamo, che convive col Cov… -