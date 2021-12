Covid, in Lombardia oggi 8292 nuovi positivi, cresce il numero dei ricoveri in ospedale (Di martedì 21 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ci sono 8.292 nuovi casi Covid registrati oggi in Lombardia, un numero che segna un aumento consistente rispetto agli ultimi giorni e conferma il trend in continuo peggioramento. Sono stati effettuati 203.314 tamponi, il tasso di positività è del 4%, mentre ieri si era registrato un 4,5% ma a fronte di un numero di tamponi tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 21 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ci sono 8.292casiregistratiin, unche segna un aumento consistente rispetto agli ultimi giorni e conferma il trend in continuo peggioramento. Sono stati effettuati 203.314 tamponi, il tasso dità è del 4%, mentre ieri si era registrato un 4,5% ma a fronte di undi tamponi tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

