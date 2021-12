Covid, in Italia 30.798 nuovi contagi in 24 ore: mai così tanti da novembre del 2020 (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma – Sono 30.798 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. E’ il dato più alto da inizio anno e non erano così tanti dal novembre 2020. Si registrano, inoltre, altri 153 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 851.865 tamponi con un tasso di positività al 3,6%. Superata la soglia dei mille ricoverati in terapia intensiva, sono 1.012. I nuovi ingressi nelle ultime 24 ore sono 96 che, tolti i dimessi, portano a un aumento dell’occupazione delle terapie intensive a 25 unità. Da ieri sono 280 i ricoverati con sintomi in più. Mille persone nelle terapie intensive non si registravano ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma – Sono 30.798 ida Coronavirus inoggi, 21 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. E’ il dato più alto da inizio anno e non eranodal. Si registrano, inoltre, altri 153 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 851.865 tamponi con un tasso di positività al 3,6%. Superata la soglia dei mille ricoverati in terapia intensiva, sono 1.012. Iingressi nelle ultime 24 ore sono 96 che, tolti i dimessi, portano a un aumento dell’occupazione delle terapie intensive a 25 unità. Da ieri sono 280 i ricoverati con sintomi in più. Mille persone nelle terapie intensive non si registravano ...

ladyonorato : Hanno lasciato a casa i medici e infermieri IMMUNI davvero, guariti e non inoculati, senza stipendio. Adesso che ha… - Adnkronos : Il governatore del #Veneto: 'Vaccinare contro la volontà non è da Paese civile, serve campagna di comunicazione'.… - Adnkronos : #Covid Italia, 150 operatori sanitari contagiati al giorno: 'Servono #tamponi'. - ganga2410 : Dicono l’#Italia cresce , ma su una crescita che va contestualizzata ai tempi in cui ci troviamo e cioè a seguito… - Bad_Linhat : RT @viaggrego: #Covid, in #Italia #non c’è più alcun #Eccesso di #Mortalità: nel 2018 più #Morti del 2021, “la #Pandemia è ormai solo nella… -