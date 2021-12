Covid, impennata di contagi: 30.798 casi e altri 153 morti. La strategia dell’Oms contro Omicron (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 30.798 i nuovi contagi da Covid in Italia, secondo il bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 153 morti. Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati processati 851.865 tamponi con un tasso di positività al 3,6%. Superata la soglia dei mille ricoverati in terapia intensiva, sono 1.012. I nuovi ingressi sono 96 che, tolti i dimessi, portano a un aumento dell’occupazione delle terapie intensive a 25 unità. Da ieri sono 280 i ricoverati con sintomi in più. Covid, le vittime salgono a 135.931 Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal coronavirus 5.436.143 persone, mentre le vittime salgono a 135.931. Sono 4.916.068 i guariti, 16.189 nelle ultime ventiquattr’ore. Ad oggi in Italia sono 384.144 le persone positive al ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 30.798 i nuovidain Italia, secondo il bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre,153. Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati processati 851.865 tamponi con un tasso di positività al 3,6%. Superata la soglia dei mille ricoverati in terapia intensiva, sono 1.012. I nuovi ingressi sono 96 che, tolti i dimessi, portano a un aumento dell’occupazione delle terapie intensive a 25 unità. Da ieri sono 280 i ricoverati con sintomi in più., le vittime salgono a 135.931 Dall’inizio dell’emergenza sono stateate dal coronavirus 5.436.143 persone, mentre le vittime salgono a 135.931. Sono 4.916.068 i guariti, 16.189 nelle ultime ventiquattr’ore. Ad oggi in Italia sono 384.144 le persone positive al ...

