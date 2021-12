Covid, i virologi Pregliasco, Crisanti e Bassetti cantano “Si, si vax” sulle note di Jingle Bells: polemica sui social | VIDEO (Di martedì 21 dicembre 2021) Covid, i virologi cantano “Si, si vax” sulle note di Jingle Bells: è polemica È polemica sui social per l’esibizione canora dei virologi Andrea Crisanti, Fabrizio Pregliasco e Matteo Bassetti, i quali, sulle note di Jingle Bells, hanno intonato il brano “Si, si vax” per spingere le persone a vaccinarsi contro il Covid. La performance musicale, non propriamente eccelsa a dire la verità, è andata in scena nel corso di un Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Se l’intento dei tre esperti era ... Leggi su tpi (Di martedì 21 dicembre 2021), i“Si, si vax”di: èsuiper l’esibizione canora deiAndrea, Fabrizioe Matteo, i quali,di, hanno intonato il brano “Si, si vax” per spingere le persone a vaccinarsi contro il. La performance musicale, non propriamente eccelsa a dire la verità, è andata in scena nel corso di un Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Se l’intento dei tre esperti era ...

Emrys77 : RT @boni_castellane: Facciamo una trasmissione, il 'Covid Show', nella quale i virologi Burioni, la Lucarelli, Cecchi Paone, la Ronzulli ve… - JesGloss : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I saltimbanchi del circo Covid Gli italiani sono in confusione a causa dei virologi sem… - monetamarilena : RT @boni_castellane: Facciamo una trasmissione, il 'Covid Show', nella quale i virologi Burioni, la Lucarelli, Cecchi Paone, la Ronzulli ve… - SorryNs : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I saltimbanchi del circo Covid Gli italiani sono in confusione a causa dei virologi sem… - marfeluca : Se commento questo #video, #Facebook mi blocca per sempre. La credibilità mista alla dignità. ?????? #VIROLOGI?… -