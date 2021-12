Covid: Giani, 'Toscana zona bianca almeno fino a fine anno' (Di martedì 21 dicembre 2021) Firenze, 21 dic. - (Adnkronos) - "Da qui alla fine dell'anno non avremo situazioni di limitazioni di mobilità, cosa che invece hanno ormai quasi la metà delle regioni italiane: questo non significa fermarsi sugli allori, ma bisogna operare perché si possa andare ancora più avanti". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, incontrando oggi la stampa per gli auguri natalizi. Giani ha evidenziato che "la Toscana, nell'essere la prima regione italiana per vaccinazioni rispetto al numero di abitanti riesce, non dico a tenere sotto controllo, ma comunque a gestire l'andamento del Covid", e che "le nostre ospedalizzazioni sono poco più di 400, quando il limite per la zona gialla è 750". Secondo il presidente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Firenze, 21 dic. - (Adnkronos) - "Da qui alladell'non avremo situazioni di limitazioni di mobilità, cosa che invece hormai quasi la metà delle regioni italiane: questo non significa fermarsi sugli allori, ma bisogna operare perché si possa andare ancora più avanti". Lo ha detto il presidente della, Eugenio, incontrando oggi la stampa per gli auguri natalizi.ha evidenziato che "la, nell'essere la prima regione italiana per vaccinazioni rispetto al numero di abitanti riesce, non dico a tenere sotto controllo, ma comunque a gestire l'andamento del", e che "le nostre ospedalizzazioni sono poco più di 400, quando il limite per lagialla è 750". Secondo il presidente della ...

