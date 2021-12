Covid Germania oggi, oltre 23mila contagi: incidenza in calo (Di martedì 21 dicembre 2021) In Germania sono stati accertati 23.428 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Una settimana fa i contagi erano stati 30.823. In calo l’incidenza settimanale, con 306,4 casi per 100mila abitanti contro i 316 di ieri e i 375 di una settimana fa. I decessi causati dal Covid-19 sono stati 462, contro i 473 di una settimana fa. I guariti da inizio pandemia sono stati 5.866.900. L’agenzia Rki ha pubblicato intanto su Twitter la rivalutazione del rischio infezione aggiornato a dopo l’arrivo della variante Omicron, rischio definito “molto alto” con un possibile improvviso aumento dei casi e sovraccarico per le strutture sanitarie. Il rischio è considerato ‘molto alto’ per le persone non vaccinate, ‘alto’ per persone guarite e vaccinate con immunizzazione di base, ‘moderato’ per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Insono stati accertati 23.428 nuovida Coronavirus nelle ultime 24 ore. Una settimana fa ierano stati 30.823. Inl’settimanale, con 306,4 casi per 100mila abitanti contro i 316 di ieri e i 375 di una settimana fa. I decessi causati dal-19 sono stati 462, contro i 473 di una settimana fa. I guariti da inizio pandemia sono stati 5.866.900. L’agenzia Rki ha pubblicato intanto su Twitter la rivalutazione del rischio infezione aggiornato a dopo l’arrivo della variante Omicron, rischio definito “molto alto” con un possibile improvviso aumento dei casi e sovraccarico per le strutture sanitarie. Il rischio è considerato ‘molto alto’ per le persone non vaccinate, ‘alto’ per persone guarite e vaccinate con immunizzazione di base, ‘moderato’ per ...

