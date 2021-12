Covid Germania, nuove restrizioni: sport e riunioni private, cosa cambia (Di martedì 21 dicembre 2021) In Germania il primo ministro tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato una serie di restrizioni – valide anche per i vaccinati e i guariti dal Covid – che entreranno in vigore tra una settimana, tra cui l’obbligo di disputare gli eventi sportivi a porte chiuse. In una conferenza stampa che si è tenuta dopo una riunione tra il governo federale e i governi regionali dei 16 Laender, Scholz ha spiegato che le nuove regole hanno lo scopo di dissuadere le persone dal partecipare a feste numerose a Capodanno. “Ora non è il momento per le feste in grandi gruppi”, ha detto il cancelliere, confermando che sarà imposto un tetto massimo di dieci persone per riunioni private, escludendo dal conto i minori di 14 anni. L’accesso ai ristoranti resta limitato alle persone che possono ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) Inil primo ministro tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato una serie di– valide anche per i vaccinati e i guariti dal– che entreranno in vigore tra una settimana, tra cui l’obbligo di disputare gli eventiivi a porte chiuse. In una conferenza stampa che si è tenuta dopo una riunione tra il governo federale e i governi regionali dei 16 Laender, Scholz ha spiegato che leregole hanno lo scopo di dissuadere le persone dal partecipare a feste numerose a Capodanno. “Ora non è il momento per le feste in grandi gruppi”, ha detto il cancelliere, confermando che sarà imposto un tetto massimo di dieci persone per, escludendo dal conto i minori di 14 anni. L’accesso ai ristoranti resta limitato alle persone che possono ...

