Covid Gb oggi, oltre 90mila contagi e 172 morti (Di martedì 21 dicembre 2021) oltre 90mila nuovi contagi da coronavirus in Gran Bretagna. Sono 90.629 i casi confermati oggi, 21 dicembre 2021, e 172 i morti secondo i dati comunicati nel bollettino alle autorità sanitarie. Ieri il numero dei contagi era stato quasi 92mila, esattamente 91.734, con un netto aumento rispetto agli oltre 59mila di una settimana fa. Sono 15.363 in particolare i nuovi casi di variante Omicron secondo la Health Security Agency. In totale, i contagi legati alla variante sono 60.508. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 897.979 tra terze dosi e booster. Nel complesso, dall'inizio della pandemia, i decessi legati al Covid sono 173mila. L'articolo proviene da Italia Sera.

