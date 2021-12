Covid, Galli e De Manzoni contro il coro dei virologi: “Imbarazzante” (Di martedì 21 dicembre 2021) Dice di essere basito, ma allo stesso tempo divertito Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, davanti al video dei colleghi che intonano una versione rivisitata di Jingle Bells per promuovere la vaccinazione. “Ai tempi belli avrei potuto intonare una romanza d’opera. Mi fa sentire il coro? Santo cielo… sono basito e anche divertito: trovo che i colleghi abbiano avuto spirito, abbiano tentato in tutti i modi di convincere la gente a vaccinarsi. Non quanto possano riuscirci così” dice Galli a L’aria che tira, aggiungendo: “Il tempo è poco e forse vale la pena di parlare di cose serie”. A commentare la performance andata in onda su Un giorno da pecora è anche Massimo De Manzoni, condirettore del quotidiano La Verità, che si scontra con Matteo Bassetti, tra i protagonisti ... Leggi su tpi (Di martedì 21 dicembre 2021) Dice di essere basito, ma allo stesso tempo divertito Massimo, direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, davanti al video dei colleghi che intonano una versione rivisitata di Jingle Bells per promuovere la vaccinazione. “Ai tempi belli avrei potuto intonare una romanza d’opera. Mi fa sentire il? Santo cielo… sono basito e anche divertito: trovo che i colleghi abbiano avuto spirito, abbiano tentato in tutti i modi di convincere la gente a vaccinarsi. Non quanto possano riuscirci così” dicea L’aria che tira, aggiungendo: “Il tempo è poco e forse vale la pena di parlare di cose serie”. A commentare la performance andata in onda su Un giorno da pecora è anche Massimo De, condirettore del quotidiano La Verità, che si scontra con Matteo Bassetti, tra i protagonisti ...

Advertising

achene_paolo : RT @petunianelsole: Galli: 'Se la situazioni del Covid in Italia dovesse decisamente peggiorare, si potrebbe pensare ad allungare le vacanz… - infoitinterno : Covid, Galli: “Bisogna considerare di allungare le vacanze scolastiche se la situazione peggiora” - francesca_robb : @Corriere Prendiamolo come un pretesto per “comportarsi bene” durante le feste altrimenti le conseguenze sono ovvie… - QPeriscopica : Covid, Galli: «Se la situazione peggiora, si valuti il prolungamento delle vacanze scolastiche» - Corriere TV - Stefano87674734 : RT @Corriere: Galli: «Se la situazione peggiora, si valuti il prolungamento delle vacanze scolastiche» -