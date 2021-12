Covid | Galli | “Bisogna considerare di allungare le vacanze scolastiche se la situazione peggiora”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) “Ci sarà da pensare eventualmente a una procrastinazione dellese le cose vanno male o malissimo. Non sto sollecitando un ritorno alla didattica a distanza, ma suggerendo di pensare a un possibile iato maggiore, soprattutto per tutte le quelle fasce non vaccinate e non vaccinabili”. Lo ha detto a Sky Tg24 Massimo, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, ospite di Timeline. Video SkyTg24 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.