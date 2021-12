Covid | Fontana | ' in Lombardia maggioranza nuovi contagi è tra non vaccinati'

(Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - "Le persone non vaccinate neo infettate sono superiori al 40%. Però è un 40% che rappresenta il 15% della popolazione. Quindi una percentuale molto alta di persone no vax che sono infettate". Lo ha detto ospite a 'Buongiorno', su Sky Tg24, il presidente della RegioneAttilio. La percentuale del 60% è su 8 milioni e passa, il 40% invece è su un milione e mezzo di lombardi, occorre tener presente queste proporzioni per cui si evince che l'incidenza ditra iè molto più bassa.

In Lombardia mediamente tra i positivi giornalieri al"le persone non vaccinate sono superiori al 40%" ha chiarito. "Purtroppo ci sono ancora tanti cittadini che non sono stati coperti ...Lo ha affermato il presidente della regione Lombardia Attilio, intervenuto a Sky TG24 per fare il punto sull'emergenza( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ...Il governatore lombardo Attilio Fontana ha ribadito oggi che i ricoveri in Lombardia stanno aumentando ma che “la situazione è ancora sotto controllo” ...Facevano finta di somministrare i vaccini ai no vax. L'indagine della Polizia di Stato che ha eseguito un decreto di fermo nei confronti di tre persone ...