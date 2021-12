Covid | focolaio-Salernitana | contro l' Udinese non si gioca | l' ombra del virus sulla Serie A

(Di martedì 21 dicembre 2021) Torna la paurainA, epotrebbe essere la prima partita di A rinviata per il. Proprio la squadra campana, infatti, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non partirà per la Dacia Arena dove avrebbe dovutore oggi alle 18.30. Lo ha comunicato in nottata il club: "L'U.S.1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra — è scritto — prende atto delle disposizioni dell'Asl di Salerno che ha richiesto la sospensione dell'attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi". E ancora: ”La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla LegaA e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità ...

Niente big match di Santo Stefano. La sfida del Forum di Milano fra Olimpia e Virtus è stata rinviata a causa di unesploso nella squadra lombarda e la successiva comunicazione all'Ats che ha posto in quarantena domiciliare tutto il gruppo squadra fino a lunedì 27. Per l'Armani salta così sia la ...La capolista si è già vista spostare i prossimi due impegni: tornerà in campo il 9 gennaio e avrà già due gare in meno, perché in questa 20giornata a causa deldinon sarà al Gavagnin -...L'Olimpia Milano fa i conti con il focolaio Covid che nelle ultime ore ha colpito il gruppo squadra. L'attività sportiva potrà riprendere il 27 dicembre, slitta intanto gli impegni di Eurolega in ...Il club ha prontamente avvertito le autorità sanitarie e ha ricevuto dall’ATS la seguente comunicazione: “In relazione al rapido sviluppo di un focolaio Covid che vede coinvolti sei componenti del ...