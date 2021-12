Covid | focolaio all' Olimpia Milano | sei positivi | saltano i match contro Kaunas e Virtus Bologna

Advertising

fattoquotidiano : Il focolaio alla Scala, il maxi-contagio all’ospedale di Salerno con 50 positivi, e poi i casi della Clinica chirur… - fattoquotidiano : Covid, focolaio dopo un pellegrinaggio ad Assisi: 92 persone coinvolte, 24 i positivi. All’origine un No vax, ora è… - ResiannaM : RT @CucchiRiccardo: #UdineseSalernitana rinviata per focolaio #Covid tra i giocatori campani. #Immobile positivo salta la trasferta di #Ven… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Bordeaux, salgono a cinque i positivi al #Covid: rischio focolaio - MikiG78 : RT @DucNuccio: Quindi il Tottenham ha perso 3 a 0 per non essersi presentato causa focolaio Covid contro il Lille ed eliminato dalla Confer… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio

Dopo l'infortunio al polpaccio ci si mette anche iltra il capitano azzurro e la via del recupero. Dopo ilalla Salernitana che non andrà in trasferta a Udine , grane anche nella ...anche all'. Sono almeno sei i casi positivi finora accertati e l'attività sportiva è stata immediatamente sospesa. Saltano due big match: quello di Eurolega in casa del Kaunas (in programma domani) e ...Aumentano i contagi in Serie A. Gli ultimi due calciatori risultati positivi al tampone molecolare sono Ciro Immobile e Lorenzo Insigne: come stanno i giocatori di Lazio e Napoli ...Napoli, 21 dicembre 2021 - Lorenzo Insigne non sarà in campo domani contro lo Spezia. Il calciatore del Napoli è positivo al Covid. Insigne si era sottoposto a tampone antigenico dopo aver accusato si ...