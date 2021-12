Covid | finte vaccinazioni all’Hub di Palermo | tre fermi

(Di martedì 21 dicembre 2021) Svuotava il vaccino anticontenuto nella siringa in una garza e poi faceva finta di iniettare la dose. A scoprirlo sono stati i poliziotti della Digos diche oggi hanno fermato tre persone accusate di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. La donna era un’inera in serviziovaccinale della Fiera del Mediterraneo di. Le immagini delle telecamere piazzate nell’hub e numerose intercettazioni hanno permesso di smascherare l’operato dei tre. Alla base, un accordo secondo cui l’inera, dietro un pagamento in denaro, avrebbe finto di vaccinare gli altri due indagati e due familiari di uno dei due. La stessa inera avrebbe inoltre effettuato altre otto false, tra cui un’altra ...

vaccinazioni in cambio di 400 euro: scattano tre fermi. L'infermiera svuotava il vaccino ...della Fiera del Mediterraneo di Palermo avrebbe incassato 400 euro per ogni finto vaccino anti. ...Per ogni finto vaccino 100 euro L'infermiera, che avrebbe incassato 100 euro per ogni finto vaccino anti, agiva sempre nello stesso modo come ricostruito grazie alle immagini dei sistemi di ...A Palermo una telecamera della Digos ha ripreso un'infermiera mentre svuotava il contenuto del vaccino in una garza senza iniettarlo al ...Finte vaccinazioni in cambio di 400 euro: scattano tre fermi. L'infermiera svuotava il vaccino contenuto nella siringa in una garza e poi faceva finta di iniettare la dose. A ...