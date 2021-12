Covid, famiglia no vax a Trieste: è nata prematura la figlia della donna ricoverata in gravi condizioni a Verona (Di martedì 21 dicembre 2021) commenta E' nata prematura la figlia della donna triestina no vax di 45 anni, contagiata in gravidanza insieme alla mamma e al marito e ancora ricoverata all'ospedale Borgo Trento di Verona . La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 dicembre 2021) commenta E'latriestina no vax di 45 anni, contagiata indanza insieme alla mamma e al marito e ancoraall'ospedale Borgo Trento di. La ...

