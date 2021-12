Covid, dalle mascherine ai concerti annullati: tutte le misure città per città (Di martedì 21 dicembre 2021) L’allarme per la crescita contagi Covid a causa della variante Omicron spinge le città italiane a blindarsi. Le feste di Natale e Capodanno sono alle porte e, in attesa delle decisioni che dovrebbero arrivare da Palazzo Chigi dopodomani 23 dicembre, le regioni italiane anticipano la stretta. Si va dalle mascherine FFP2 sugli autobus, all’annullamento di feste e concertoni in piazza, per un Capodanno 2022 senza fuochi d’artificio. Il premier Mario Draghi ha spiegato che “in cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti“. “Non c’è ancora nulla di deciso. Aspettiamo fino a mercoledì o giovedì dati di sequenziamento per vedere” come avanza la variante Omicron. Giro di vite da Roma a Milano Il Lazio si prepara all’obbligo delle mascherine all’aperto ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 dicembre 2021) L’allarme per la crescita contagia causa della variante Omicron spinge leitaliane a blindarsi. Le feste di Natale e Capodanno sono alle porte e, in attesa delle decisioni che dovrebbero arrivare da Palazzo Chigi dopodomani 23 dicembre, le regioni italiane anticipano la stretta. Si vaFFP2 sugli autobus, all’annullamento di feste e concertoni in piazza, per un Capodanno 2022 senza fuochi d’artificio. Il premier Mario Draghi ha spiegato che “in cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti“. “Non c’è ancora nulla di deciso. Aspettiamo fino a mercoledì o giovedì dati di sequenziamento per vedere” come avanza la variante Omicron. Giro di vite da Roma a Milano Il Lazio si prepara all’obbligo delleall’aperto ...

