Covid, con vaccino a m-Rna barriera direttamente nel naso (Di martedì 21 dicembre 2021) Il vaccino a m-Rna (Comirnaty, BioNTech-Pfizer) offre una barriera contro l'infezione da Sars-Cov 2 direttamente nel naso, una delle principali porte di ingresso del virus. A dirlo è lo studio condotto e coordinato dal dipartimento di Otorinolaringoiatria dell`Università di Tor Vergata, pubblicato nella sezione Vaccines del "Multidisciplinary digital publishing institute" (Mdpi). Gli autori hanno individuato le immunoglobuline IgA e IgG, sia circolanti che mucose specifiche, dirette contro la proteina S1 e il dominio di legame al recettore Receptor binding domain (Rbd). In particolare, i ricercatori hanno trovato gli anticorpi secretori nella saliva e nelle secrezioni nasali in misura ben maggiore nelle persone che hanno ricevuto solo il vaccino, senza infezione naturale. Fra aprile e giugno 2021, sono ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 dicembre 2021) Ila m-Rna (Comirnaty, BioNTech-Pfizer) offre unacontro l'infezione da Sars-Cov 2nel, una delle principali porte di ingresso del virus. A dirlo è lo studio condotto e coordinato dal dipartimento di Otorinolaringoiatria dell`Università di Tor Vergata, pubblicato nella sezione Vaccines del "Multidisciplinary digital publishing institute" (Mdpi). Gli autori hanno individuato le immunoglobuline IgA e IgG, sia circolanti che mucose specifiche, dirette contro la proteina S1 e il dominio di legame al recettore Receptor binding domain (Rbd). In particolare, i ricercatori hanno trovato gli anticorpi secretori nella saliva e nelle secrezioni nasali in misura ben maggiore nelle persone che hanno ricevuto solo il, senza infezione naturale. Fra aprile e giugno 2021, sono ...

