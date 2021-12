Covid: Cina, 42 casi a Xi'an, test per 13 milioni abitanti (Di martedì 21 dicembre 2021) La città cinese di Xi'an (nord), nota in tutto il mondo per il suo Esercito di terracotta, ha iniziato oggi un programma di screening di tutti i suoi 13 milioni di abitanti dopo la scoperta di oltre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) La città cinese di Xi'an (nord), nota in tutto il mondo per il suo Esercito di terracotta, ha iniziato oggi un programma di screening di tutti i suoi 13didopo la scoperta di oltre ...

Nike batte le stime nel Q2 grazie al Nord America Diverso il discorso della Cina. Le vendite sono diminuite sia nella Greater China, dove il calo ha ...cita 'livelli più bassi di inventario disponibile derivanti dalla chiusura delle fabbriche di Covid ...

Quando saranno pronti i vaccini anti Covid aggiornati contro la variante Omicron Le case farmaceutiche stanno aggiornando i vaccini anti Covid a mRNA per renderli più specifici contro la variante Omicron ...

