Covid Brasile | ingressi solo a vaccinati e guariti con test negativo

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ilha deciso di limitare glinel Paese ai viaggiatori completamentedal-19. All’arrivo, i viaggiatori dovranno anche esibire un. Le nuove regole, ha annunciato il governo, sono in vigore da subito. I viaggiatori dovranno fornire la prova dell’avvenuta vaccinazione direttamente alle compagnie aeree, prima di imbarcarsi sui voli per il Paese. Il governo in precedenza aveva respinto l’implementazione di queste nuove regole, ma è stato ora costretto alla decisione dopo una sentenza della Corte Suprema federale di Brasilia. Anche l’agenzia sanitaria Anvisa aveva raccomandato le misure. L'articolo proviene da Italia Sera.

