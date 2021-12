Covid: bloccati a Malta 17 studenti molisani, positivi al tampone (Di martedì 21 dicembre 2021) Anche loro fanno parte del progetto “Erasmus Plus” di alternanza scuola lavoro. I giovani sarebbero dovuti rientrare in Italia domenica sera, con il volo delle 19:50 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 dicembre 2021) Anche loro fanno parte del progetto “Erasmus Plus” di alternanza scuola lavoro. I giovani sarebbero dovuti rientrare in Italia domenica sera, con il volo delle 19:50 L'articolo proviene da Firenze Post.

