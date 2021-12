Covid, Biden a contatto sull’Air Force One con funzionario vaccinato con tripla dose e positivo (Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden, è stato a stretto contatto con un funzionario della Casa Bianca, vaccinato con la tripla dose e, nonostante ciò, poi risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato la portavoce di Biden, Jen Psaki, riferendo che il presidente ha trascorso circa 30 minuti a bordo Air Force One, mentre venerdì volava dalla South Carolina alla Pennsylvania. Il funzionario, che era vaccinato anche con la terza dose, ha iniziato ad avvertire i sintomi due giorni dopo e lunedì è risultato positivo. Da lì è stata una corsa affannata per verificare in fretta e furia se Biden fosse stato contagiato dal ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti, il democratico Joe, è stato a strettocon undella Casa Bianca,con lae, nonostante ciò, poi risultatoal coronavirus. Lo ha annunciato la portavoce di, Jen Psaki, riferendo che il presidente ha trascorso circa 30 minuti a bordo AirOne, mentre venerdì volava dalla South Carolina alla Pennsylvania. Il, che eraanche con la terza, ha iniziato ad avvertire i sintomi due giorni dopo e lunedì è risultato. Da lì è stata una corsa affannata per verificare in fretta e furia sefosse stato contagiato dal ...

