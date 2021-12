Covid, appello ginecologi: "Donne in gravidanza vaccinatevi e fate booster" (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute) - Ancora troppe Donne in gravidanza vivono timori e paure rispetto alla vaccinazione anti Covid. Da qui l'appello unanime lanciato da tutti i ginecologi italiani, dal congresso della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), concluso a Sorrento. Timori che - secondo gli esperti Sigo - "potrebbero essere evitati con un migliore approccio comunicativo", per questo la Sigo - si ricorda in una nota - ha realizzato un contact center ginecologia@sigo.it dove tutte le Donne potranno chiedere ogni informativa circa la vaccinazione antiCovid. Con quest'iniziativa - prosegue la nota - la Sigo continua a sostenere come la vaccinazione debba essere confermata e raccomandata per una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute) - Ancora troppeinvivono timori e paure rispetto alla vaccinazione anti. Da qui l'unanime lanciato da tutti iitaliani, dal congresso della Società italiana dia e ostetricia (Sigo), concluso a Sorrento. Timori che - secondo gli esperti Sigo - "potrebbero essere evitati con un migliore approccio comunicativo", per questo la Sigo - si ricorda in una nota - ha realizzato un contact centera@sigo.it dove tutte lepotranno chiedere ogni informativa circa la vaccinazione anti. Con quest'iniziativa - prosegue la nota - la Sigo continua a sostenere come la vaccinazione debba essere confermata e raccomandata per una ...

