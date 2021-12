Covid | 30 798 nuovi casi e 153 decessi in 24 ore

(Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sfonda il tetto dei 30 mila il numero deiin Italia. Per l'esattezza sono 30.798, mai così tanti nel 2021. Quasi il doppio – secondo i dati del ministero della Salute – di quanto rilevato nelle 24 ore precedenti, quando si erano registrati 16.213contagiati a fronte di 851.865 tamponi processati e che determina un tasso di positività al 3,61%. Crescono i, 153 (+16).I guariti sono 16.189, mentre per gli attualmente positivi si evidenzia una crescita di 14.442 unità raggiungendo quota 384.144. Sul fronte dei ricoveri si osserva un incremento nei reparti ordinari di 280 pazienti a 8.381, superano quota mille i pazienti in terapia intensiva; sono esattamente 1.012 (+25) con 96ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 374.751 ...

18.26, oltre 30mila casi e 153 decessi In forte crescita la curva pandemica in Italia:sono 30.i nuovi casi, 14.441 in più, mai così tanti nel 2021, però con un numero molto alto di tamponi 851.865 ...Si impenna la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 30.(ieri 16.213): era dal 21 novembre 2020, esattamente 13 mesi fa, che non si superava quota 30mila. Con anche però il boom dei tamponi: 851.865, 514mila più di ieri, tanto che il tasso di ...