Covid | 30 798 nuovi casi con 851 865 tamponi e altri 153 decessi | Mai così tanti contagi in 24 ore da novembre 2020

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 30.798 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - MediasetTgcom24 : Covid, 30.798 nuovi casi con 851.865 tamponi e altri 153 decessi #covid - repubblica : Covid, nelle ultime 24 ore 30.798 casi e 153 decessi - vivereitalia : Covid, 30.798 nuovi casi e 153 decessi in 24 ore - VivMilano : RT @CiaoKarol: Nuovo picco di contagi in Italia: 30.798 nuovi casi e 153 decessi. Draghi: ‘Anni molto difficili’: In Italia ci sono 30.798 … -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 798

... regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute Sono 30.i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri- ...18.26, oltre 30mila casi e 153 decessi In forte crescita la curva pandemica in Italia:sono 30.i nuovi casi, 14.441 in più, mai così tanti nel 2021, però con un numero molto alto di tamponi 851.865 ...Sono 384.144 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 14.441 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.436.143, 135.931 i ...(Adnkronos) – Sono 30.798 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ...