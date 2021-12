Covid-19 Italia, bollettino di oggi: 30.798 i contagi (Di martedì 21 dicembre 2021) Covid-19 Italia: 30.798 i contagi di oggi mentre 153 i morti. (+25) le terapie intensive e (+280) i ricoveri Covid-19 Italia: appuntamento quotidiano con il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della salute. Stando ai dati di oggi, 21 dicembre 2021, aggiornati alle 23:59 di ieri, i contagi da Covid-19 in Italia sono 30.798 mentre 153 sono i decessi. Durante il corso della giornata sono stati effettuati 851.865 tamponi, tra molecolari e antigienici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 3,6%. Sono 106.307.025 dosi di vaccino somministrate in totale mentre 16.189 sono i guariti. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 21 dicembre 2021)-19: 30.798 idimentre 153 i morti. (+25) le terapie intensive e (+280) i ricoveri-19: appuntamento quotidiano con ildella Protezione Civile e del Ministero della salute. Stando ai dati di, 21 dicembre 2021, aggiornati alle 23:59 di ieri, ida-19 insono 30.798 mentre 153 sono i decessi. Durante il corso della giornata sono stati effettuati 851.865 tamponi, tra molecolari e antigienici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 3,6%. Sono 106.307.025 dosi di vaccino somministrate in totale mentre 16.189 sono i guariti. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

ladyonorato : Hanno lasciato a casa i medici e infermieri IMMUNI davvero, guariti e non inoculati, senza stipendio. Adesso che ha… - Adnkronos : Il governatore del #Veneto: 'Vaccinare contro la volontà non è da Paese civile, serve campagna di comunicazione'.… - Adnkronos : #Covid Italia, 150 operatori sanitari contagiati al giorno: 'Servono #tamponi'. - ganga2410 : Dicono l’#Italia cresce , ma su una crescita che va contestualizzata ai tempi in cui ci troviamo e cioè a seguito… - Bad_Linhat : RT @viaggrego: #Covid, in #Italia #non c’è più alcun #Eccesso di #Mortalità: nel 2018 più #Morti del 2021, “la #Pandemia è ormai solo nella… -