Covid-19 | il bollettino del 21 dicembre | 30 798 nuovi casi e 153 morti

Advertising

marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - infoitinterno : Covid, bollettino del 21 dicembre: sfondato il tetto di 30 mila casi - fisco24_info : Covid oggi Italia, 30.798 contagi e 153 morti: bollettino 21 dicembre: Numeri del Covid in Italia, regione per regi… - leggoit : Covid, il bollettino di oggi martedì 21 dicembre 2021: 153 morti e oltre 30mila nuovi contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

...6% Sono 30.798 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 16.213, qui il). ...guarite o dimesse sono complessivamente 4.916.068 e 16.189 quelle uscite oggi dall'incubo(ieri ...... su un totale di 1.988 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per- 19. Sono i dati delregionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti ...come non succedeva dal 31 maggio scorso, mentre i ricoveri ordinari sono 280 in più (ieri +375), 8.381 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Sono 1.423 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore Sono 1.423 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 31.904 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È qu ...