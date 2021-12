“Cotto e Mangiato”: tenerina di cioccolato (Di martedì 21 dicembre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato una torta golosissima, un classico della pasticceria casalinga, con tanto cioccolato. Ecco la tenerina di cioccolato. Cotta e mangiata! Ingredienti 250 g cioccolato fondente, 150 g burro, 4 uova, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di farina Procedimento Facciamo sciogliere il cioccolato fondente tritato a bagnomaria, insieme al burro a pezzettoni. Nel frattempo, separiamo i tuorli dagli albumi delle 4 uova. Con le fruste elettriche, montiamo a neve gli albumi. A parte, lavoriamo i tuorli con lo zucchero, fino a far sciogliere quest’ultimo. Uniamo la miscela di cioccolato e burro fusi e, successivamente, la farina. Mescoliamo ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 21 dicembre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato una torta golosissima, un classico della pasticceria casalinga, con tanto. Ecco ladi. Cotta e mangiata! Ingredienti 250 gfondente, 150 g burro, 4 uova, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di farina Procedimento Facciamo sciogliere ilfondente tritato a bagnomaria, insieme al burro a pezzettoni. Nel frattempo, separiamo i tuorli dagli albumi delle 4 uova. Con le fruste elettriche, montiamo a neve gli albumi. A parte, lavoriamo i tuorli con lo zucchero, fino a far sciogliere quest’ultimo. Uniamo la miscela die burro fusi e, successivamente, la farina. Mescoliamo ...

