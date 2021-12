Cos’è il bonus idrico, a chi spetta e come richiederlo (Di martedì 21 dicembre 2021) Il bonus idrico 2021 è un’agevolazione pubblica per promuovere il risparmio d’acqua in casa, allo scopo di utilizzare in maniera responsabile questa preziosa risorsa naturale. I rimborsi fiscali scatteranno nel 2022, tuttavia saranno applicati alle spese sostenute nel 2021 per gli interventi agevolabili. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus idrico, chi ne ha diritto, quali sono i requisiti e come richiederlo. Che Cos’è il bonus idrico Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo per il bonus idrico sono stati confermati i requisiti dell’agevolazione, una misura introdotta con l’ultima Legge di Bilancio e ufficializzata dall’intervento del Ministero della ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 dicembre 2021) Il2021 è un’agevolazione pubblica per promuovere il risparmio d’acqua in casa, allo scopo di utilizzare in maniera responsabile questa preziosa risorsa naturale. I rimborsi fiscali scatteranno nel 2022, tuttavia saranno applicati alle spese sostenute nel 2021 per gli interventi agevolabili. Vediamo nel dettagliofunziona il, chi ne ha diritto, quali sono i requisiti e. CheilCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo per ilsono stati confermati i requisiti dell’agevolazione, una misura introdotta con l’ultima Legge di Bilancio e ufficializzata dall’intervento del Ministero della ...

