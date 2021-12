“Cosa ho saputo…”. Sonia Bruganelli e il caos con Signorini al GF Vip, la scoperta dietro le quinte (Di martedì 21 dicembre 2021) La puntata andata in onda lo scorso 20 dicembre, la 29esima per questo GF Vip 6, ha catturato l’attenzione del pubblico per un avvenimento in particolare. Quelli che avvengono in modo totalmente imprevisto, si sa, sono i migliori. Non ci sono Alex Belli e Soleil Sorge che tengano quando una Sonia Bruganelli abbandona lo studio televisivo per vendicarsi con Alfonso Signorini, mandando così nel caos il programma di metà serata. La situazione è letteralmente esplosa quando Alfonso Signorini, Cosa che fa di frequente sia con i vipponi che con le sue due opinioniste, ha bruscamente interrotto Sonia Bruganelli nel mezzo di un intervento. Le urla di Alex Belli hanno coperto quelle di quest’ultima che, non potendo proseguire con la sua riflessione, si è ... Leggi su tuttivip (Di martedì 21 dicembre 2021) La puntata andata in onda lo scorso 20 dicembre, la 29esima per questo GF Vip 6, ha catturato l’attenzione del pubblico per un avvenimento in particolare. Quelli che avvengono in modo totalmente imprevisto, si sa, sono i migliori. Non ci sono Alex Belli e Soleil Sorge che tengano quando unaabbandona lo studio televisivo per vendicarsi con Alfonso, mandando così nelil programma di metà serata. La situazione è letteralmente esplosa quando Alfonsoche fa di frequente sia con i vipponi che con le sue due opinioniste, ha bruscamente interrottonel mezzo di un intervento. Le urla di Alex Belli hanno coperto quelle di quest’ultima che, non potendo proseguire con la sua riflessione, si è ...

