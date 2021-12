Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 dicembre: 1.423 nuovi casi, boom ricoveri (Di martedì 21 dicembre 2021) I dati da Coronavirus aggiornati ad oggi martedì 21 dicembre, relativi alla situazione epidemiologica in Sicilia Leggi su mediagol (Di martedì 21 dicembre 2021) I dati daaggiornati ad oggi martedì 21, relativi alla situazione epidemiologica in

Advertising

Regione_Sicilia : #Covid19, in #Sicilia via alla prenotazione dei #vaccini per la fascia 5-11 anni - - Mediagol : Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 dicembre: 1.423 nuovi casi, boom ricoveri - PalermoToday : Covid, restano alti i nuovi casi in Sicilia: i ricoverati diventano più di 600 - COVIDbot_ITA : RT @Regione_Sicilia: ?? #CoronavirusSicilia (21 dicembre 2021) - - Regione_Sicilia : ?? #CoronavirusSicilia (21 dicembre 2021) - -