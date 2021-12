Coronavirus | più di 30mila contagi in 24 ore Non accadeva da 1 anno Nuovo balzo ricoveri

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 21 dicembre 2021) E' il bollettino dei record, quello odierno del ministero della Salute sull'emergenza. Isuperano i(8mila in Lombardia) come non succedeva dal 21 novembre 2020, i morti sono 153, il record della quarta ondata, e si registra undei. Dal boom generalizzato si salvano parzialmente solo le terapie intensive, anch'esse però in crescita, dove ci sono più di mille pazienti. Con i numeri odierni, la variante Omicron che dilaga ormai in tutto il mondo e il Natale che si avvicina l'attenzione è alta e, anche in Italia, non si escludono nuove misure anti-Covid prima delle feste (qui l'ipotesi green pass di sei mesi). La cabina di regia decisiva è prevista per giovedì.Scarica il bollettino odiernoIn cifre, sono 30.798 i nuovi casi di positività al ...