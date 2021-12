Coronavirus, oggi in Italia altri 30.798 casi e 153 vittime, tasso di positività al 3,6%. Contagi saliti del 50% in 7 giorni (Di martedì 21 dicembre 2021) I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di oltre 850mila tamponi. Iqvia: a novembre acquistati in farmacia oltre un mln di tamponi per un costo di 30 mln di euro Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 dicembre 2021) I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di oltre 850mila tamponi. Iqvia: a novembre acquistati in farmacia oltre un mln di tamponi per un costo di 30 mln di euro

