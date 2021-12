Coronavirus, oggi in Italia 30.798 positivi e 153 vittime. Terapie intensive sopra mille (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 30.798 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.213. Sono invece 153 le vittime in un giorno, ieri erano state 137.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 30.798 iai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.213. Sono invece 153 lein un giorno, ieri erano state 137....

