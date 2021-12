Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 dicembre: 30.798 nuovi casi e 153 morti (Di martedì 21 dicembre 2021) I dati di martedì 21 dicembre. Il numero dei nuovi contagi è il più alto del 2021, con il record assoluto di tamponi, pari a 851.865 test. Il tasso di positività è 3,6% Leggi su corriere (Di martedì 21 dicembre 2021) I dati di martedì 21. Il numero deicontagi è il più alto del 2021, con il record assoluto di tamponi, pari a 851.865 test. Il tasso di positività è 3,6%

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 30.798 nuovi casi e 153 morti nelle ultime 24 ore - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 30.798 nuovi casi e 153 morti nelle ultime 24 ore - il_piccolo : Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 dicembre: 30.798 nuovi casi, mai così tanti quest’anno. I morti sono 15… - messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 dicembre: 30.798 nuovi casi, mai così tanti quest’anno. I morti sono 15… - BrunoGiannarel1 : Troppissimi! ?????? -