Coronavirus, il bollettino di martedì 21 dicembre 2021: i numeri dalle regioni (Di martedì 21 dicembre 2021) Attesa per il bollettino Coronavirus di oggi, martedì 21 dicembre 2021, del ministero della Salute. Il bollettino di ieri segnala 16.312... Leggi su europa.today (Di martedì 21 dicembre 2021) Attesa per ildi oggi,21, del ministero della Salute. Ildi ieri segnala 16.312...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, bollettino del 21 dicembre: i numeri in Veneto e in provincia di Venezia - GianvitoPuglies : Regione Puglia: Bollettino epidemiologico del 21 dicembre 2021 - palermo24h : Coronavirus, il bollettino dell’Asp: i nuovi contagiati sono 41 e continuano a crescere i ricoveri - flyingscotsmann : RT @AntonelloZedda: Non c’è alcuna emergenza Covid tra i bambini. Se sono contagiati dal SARS-CoV-2 sono in genere asintomatici o con sinto… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #Coronavirus #Veneto: i dati di martedì #21dicembre 2021. Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero #IoSeguoTgr ht… -