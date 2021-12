Coronavirus | i dati del 21 dicembre | +772 nuovi positivi a Monza e in Brianza | in Lombardia sono 8 292 4%

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il bollettino della Regione per il 212021:772 icasialin provincia di8.292 incon 203.314 tamponi effettuati e un tasso al 4%.

Sono idel bollettino regionale della task forceriferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 57. In aumento i ricoveri per Covid - 19, il numero è salito a 38 (...della Regione Sono 2.297 i nuovi contagi daoggi , 21 dicembre 2021, secondo iCovid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 48 ore ci sono stati 6 morti , ma ne sono stati registrati altri 10 avvenuti nei ...MILANO – Diffusi dalla Regione, tramite la sua agenzia di informazione Lombardia notizie, i dati di oggi relativamente alla pandemia da Coronavirus. A fronte di 203.314 tamponi ...Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Sono 3.548 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 1.534 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla ...