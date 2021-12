Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 21 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 21 dicembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Il bollettino della Regione Campania di oggi (via social)Il bollettino Regione di oggi: 2.297 positivi, 53.202 tamponi, 6 morti (nelle ultime quarantotto ore; 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Calciomercato Napoli, cosa succede con il rinnovo Mertens: c’è l’annuncio! Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 29 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 458 ... Leggi su vesuvius (Di martedì 21 dicembre 2021) Ildelladi21. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Ildelladi(via social)Ildi: 2.297 positivi, 53.202 tamponi, 6 morti (nelle ultime quarantotto ore; 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Calciomercato Napoli, cosa succede con il rinnovo Mertens: c’è l’annuncio! Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 29 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 458 ...

Advertising

Torrechannelit : Campania – Coronavirus, 2297 nuovi casi - anteprima24 : ** #Covid in #Campania: quasi 2.300 nuovi #Contagi in un giorno ** - MondoNapoli : Coronavirus in Campania, il bollettino dati del 21 dicembre 2021 - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.297 positivi su 53.202 tamponi nelle ultime 24 ore, 6 morti nelle ultime 48 ore, 10 d… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.297 positivi su 53.202 tamponi nelle ultime 24 ore, 6 morti nelle ultime 48 ore, 10 d… -