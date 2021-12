Coppa del Mondo: Shiffrin vince il gigante di Courchevel, Sofia Goggia fuori nella seconda manche (Di martedì 21 dicembre 2021) La Coppa del Mondo ritrova lo slalom gigante e il dominio di Mikaela Shiffrin. La 26enne americana si è prontamente ripresa la vetta della classifica generale, aggiudicandosi il primo slalom gigante di Courchevel e guadagnando punti importanti sulle avversarie dirette. Complici le assenze forzate di Lara Gut-Behrami, Alice Robinson e Katharina Liensberger (colpite dal Covid-19), la fuoriclasse del Colorado ha distanziato di ottantasei centesimi la svedese Sara Hector facendo il vuoto sin dall’inizio e dominando la prima manche. Brava ad adattarsi alla neve particolarmente ghiacciata dell’Émile Allais, la campionessa di Edwards è apparsa solida sui propri attrezzi spingendo continuamente lungo il pendio transalpino e affrontando con attenzione le porte ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 dicembre 2021) Ladelritrova lo slalome il dominio di Mikaela. La 26enne americana si è prontamente ripresa la vetta della classifica generale, aggiudicandosi il primo slalomdie guadagnando punti importanti sulle avversarie dirette. Complici le assenze forzate di Lara Gut-Behrami, Alice Robinson e Katharina Liensberger (colpite dal Covid-19), laclasse del Colorado ha distanziato di ottantasei centesimi la svedese Sara Hector facendo il vuoto sin dall’inizio e dominando la prima. Brava ad adattarsi alla neve particolarmente ghiacciata dell’Émile Allais, la campionessa di Edwards è apparsa solida sui propri attrezzi spingendo continuamente lungo il pendio transalpino e affrontando con attenzione le porte ...

