Coppa d’Africa, la FIFA ha deciso: si va verso il rinvio a settembre. Mercoledì l’ufficialità. (Di martedì 21 dicembre 2021) Coppa d’Africa rinviata a settembre, questa la decisione adottata da Gianni Infantino , presidente della FIFA. Mercoledì l’ufficialità. Coppa d’Africa RINVIATA A SEETTEMBRE La Coppa d’Africa sarà rinviata a settembre, questa la decisione assunta da Gianni Infantino presidente della FIFA. Secondo quanto riportato da Sport Mediadiaset, la Coppa d’Africa verrà ufficialmente rinviata a settembre. “Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha deciso di fare disputare a settembre la Coppa d’Africa. La rassegna continentale sarebbe dovuta partire dal ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 dicembre 2021)rinviata a, questa la decisione adottata da Gianni Infantino , presidente dellaRINVIATA A SEETTEMBRE Lasarà rinviata a, questa la decisione assunta da Gianni Infantino presidente della. Secondo quanto riportato da Sport Mediadiaset, laverrà ufficialmente rinviata a. “Il presidente dellaGianni Infantino hadi fare disputare ala. La rassegna continentale sarebbe dovuta partire dal ...

