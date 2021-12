Coppa d’Africa | arriva l’annuncio di Eto’o sulla competizione

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 21 dicembre 2021) Da poco eletto presidente della Federcalcio del Camerun, Samuelha parlato del tema, confermata a più riprese dalle varie istituzioni locali malgrado il pressing dei club europei. L’ex Inter e Barcellona ha colto l’occasione per difendere il regolare svolgimento della, che partirà nei prossimi giorni e che vedrà impegnati almeno tre dei calciatori del Napoli. UDINE, ITALY – SEPTEMBER 20: Andrè Anguissa, Victor Osimhen, Kalidou Koulibaly of SSC Napoli celebrate the victroy after the Serie A match between Udinese Calcio and SSC Napoli at Dacia Arena on September 20, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)“Perché non dovrebbe giocarsi? In ogni caso, la federazione che rappresento difenderà con forza la tenuta di questa”, dice ...