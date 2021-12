Coppa d’Africa, arriva la conferma di Infantino sul futuro della competizione (Di martedì 21 dicembre 2021) Coppa d’Africa si, Coppa d’Africa no: questo il dilemma degli ultimi giorni che tiene col fiato sospeso club europei e tifosi. Ebbene, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sembra aver preso una decisione: la Coppa d’Africa sarà rinviata a Settembre. La decisione non è stata ancora resa ufficiale, ma per il comunicato bisognerà attendere solo a domani. Verrà dunque annullata la competizione che avrebbe avuto inizio il prossimo 9 gennaio in Camerun.Decisione arrivata dopo un vertice d’urgenza della CAF (la confederazione africana) a Doha, a causa delle continue pressioni dei club europei, inglesi su tutti. La scelta è stata presa anche per evitare la sovrapposizione della ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021)si,no: questo il dilemma degli ultimi giorni che tiene col fiato sospeso club europei e tifosi. Ebbene, il presidenteFIFA, Gianni, sembra aver preso una decisione: lasarà rinviata a Settembre. La decisione non è stata ancora resa ufficiale, ma per il comunicato bisognerà attendere solo a domani. Verrà dunque annullata lache avrebbe avuto inizio il prossimo 9 gennaio in Camerun.Decisioneta dopo un vertice d’urgenzaCAF (la confederazione africana) a Doha, a causa delle continue pressioni dei club europei, inglesi su tutti. La scelta è stata presa anche per evitare la sovrapposizione...

