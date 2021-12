Convocati Juve per la sfida al Cagliari: torna Pellegrini (Di martedì 21 dicembre 2021) La Juve ha reso nota la lista dei Convocati per l’ultima sfida del 2021 in programma stasera contro il Cagliari. Le scelte di Allegri La Juve ha reso nota la lista dei Convocati per l’ultima sfida del 2021 in programma stasera allo Stadium contro il Cagliari. Tra i giocatori a disposizione di Allegri c’è regolarmente Pellegrini dopo il problemino fisico accusato col Bologna. Fuori Chiellini, Danilo, Ramsey Chiesa e Dybala. Ancora dentro i giovani dell’Under 23 De Winter e Soulé L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Laha reso nota la lista deiper l’ultimadel 2021 in programma stasera contro il. Le scelte di Allegri Laha reso nota la lista deiper l’ultimadel 2021 in programma stasera allo Stadium contro il. Tra i giocatori a disposizione di Allegri c’è regolarmentedopo il problemino fisico accusato col Bologna. Fuori Chiellini, Danilo, Ramsey Chiesa e Dybala. Ancora dentro i giovani dell’Under 23 De Winter e Soulé L'articolo proviene da Calcio News 24.

