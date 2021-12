Continua a girare l’Italia con successo “A Christmas Carol”, musical di Natale con Roberto Ciufoli (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA – Continua a girare l’Italia con successo “A Christmas Carol”, musical di Natale il cui protagonista è l’attore e regista teatrale Roberto Ciufoli. Il pubblico può riassaporare l’incanto di un romanzo senza tempo che farà emozionare, sorridere e riflettere sul valore della misericordia, intesa come la compassione che fa sentire vicino il nostro prossimo. Tutto questo grazie anche al cast che farà rivivere il classico di Charles Dickens in tutte le sue sfumature. Il racconto di Charles Dickens viene proposto nella sua versione teatrale, per la prima volta in Italia con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin etc.), con la regia e le coreografie di Fabrizio ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA –con“A”,diil cui protagonista è l’attore e regista teatrale. Il pubblico può riassaporare l’incanto di un romanzo senza tempo che farà emozionare, sorridere e riflettere sul valore della misericordia, intesa come la compassione che fa sentire vicino il nostro prossimo. Tutto questo grazie anche al cast che farà rivivere il classico di Charles Dickens in tutte le sue sfumature. Il racconto di Charles Dickens viene proposto nella sua versione teatrale, per la prima volta in Italia con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin etc.), con la regia e le coreografie di Fabrizio ...

Advertising

Lopinionista : Continua a girare l'Italia con successo 'A Christmas Carol', musical di Natale con Roberto Ciufoli… - giorgia_16_ : RT @isabellamisceo: Kemal in attesa e lei che continua a girare intorno ai fatti #LoveIsInTheAir - isabellamisceo : Kemal in attesa e lei che continua a girare intorno ai fatti #LoveIsInTheAir - robimanga_ : Non io che vedo il post della Lego e inevitabilmente penso agli #EdSer E niente, tutto continua a girare intorno… - BachBad : @TheRealPinguini Io ti dico come la penso:il governo deve avere abbastanza palle da fare vaccinare tutti, perché se… -